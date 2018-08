Graz: Massenschlägerei mit 180 Gewalt-Fans

Die „Schwoazen“ gegen die Rotjacken: Am Freitag stieg in der Regionalliga endlich wieder ein Grazer Derby. Auf dem Platz gewann der GAK mit 3:2 gegen die Sturm-Amateure - danach trafen sich die harten Fans in der Stadt zur „dritten Halbzeit“. Die Massenschlägerei endete mit zahlreichen Verletzungen und Anzeigen.