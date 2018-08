Circus Roncalli in Tirol: Ganz neue Dimensionen

So viele Clowns wie noch nie

So auch Roncalli. Im fünften Jahrzehnt seines Bestehens verzichtet das „Circus Theater“ auf Tiernummern. Das Roncalli-Publikum kommt nicht, um Tiere zu sehen, der Circus fasziniert das Publikum mit anderen hochqualitativen Nummern. Man staunt - und man lacht. Neben den Artisten sind heuer neun Clowns im Programm, so viele wie noch nie!