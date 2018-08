Ex-Diplomat: „Fühlte mich wie in einem Albtraum“

„Ich fühlte mich wie in einem Albtraum“

Von dem Verdacht, den die Schwiegertochter da bereits gegen ihn hegte, „berichtete er nichts“. Franz G. erfuhr davon erst bei seiner Verhaftung, am 6. Jänner: „Ich fühlte mich wie in einem Albtraum.“ Noch mehr, „nachdem mir ein Fahnder mitteilte, dass mein Enkelsohn nicht mehr lebt.“ Der Ex-Botschafter beteuerte seine Schuldlosigkeit: „Ich bin kein Kinderschänder!“ Er kam in U-Haft. „Ich saß mit zwei Männern in der Zelle, die Missbrauchsdelikte begangen haben sollen. Sie erzählten mir, dass sie in ihrer Jugend selbst Opfer schrecklicher Übergriffe geworden sind. Ich wurde mit Seelenwelten konfrontiert, die ich davor nicht gekannt hatte.“