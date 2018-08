Raumfahrt-Amateure schossen Rakete 6500 Meter hoch

Dänische Raumfahrt-Amateure haben eine selbstgebaute Rakete rund 6500 Meter weit in die Höhe geschossen. Die 178 Kilogramm schwere „Nexo II“ flog am Samstag zwar nur halb so hoch, wie die „Copenhagen Suborbitals“ gehofft hatten, kehrte mit einem Fallschirm wieder zur Erde zurück und wurde aus dem Meer geborgen.