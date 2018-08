Deutsche Grüne wollen Milliarden-Klima-Fonds

Einen milliardenschweren Fonds für die Anpassung des Landes an die Folgen des Klimawandels fordern jetzt die deutschen Grünen. Daraus sollten unter anderem unbürokratische Entschädigungen an Menschen gezahlt werden, deren Existenz durch extreme Wetterereignisse bedroht sei, heißt es in einem Konzept der Partei, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.