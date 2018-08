Gewaltiger Sandsturm verschlingt Wüstenstadt

Verwüstung nach Sturm

Die Staubwolke, die über die Stadt Phoenix fegte, war auch vom Flugzeug aus eindrücklich anzusehen. Wie eine Walze rollte der gewaltige Sturm über die Stadt und „verschluckte“ einfach alles - Straßen, Autos, Gebäude und Bäume. Er richtete in der Region großen Schaden an, brachte unter anderem Strommasten zu Fall und verursachte viele Verspätungen am Flughafen.