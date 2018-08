Bergretter verfolgen Bergungen jetzt in Echtzeit

Zentrale verfolgt die Kollegen am Berg

Bei Bergungseinsätzen muss es oft schnell gehen. Die moderne Leitstelle mit Tracking-System erleichtert die Koordination der Rettungskräfte vor Ort enorm. „Wir können in der Einsatzzentrale genau verfolgen, welchen Weg die Kollegen zurücklegen und gegebenenfalls Hubschrauber anfordern oder weitere Rettungskräfte gezielt an die Koordinaten schicken“, so Schröck. Das ist nicht nur zeiteffizienter, sondern auch ein erhebliches Sicherheitsplus für alle Beteiligten.