Brand in Wohnhaus: Zwölf Personen eingeschlossen

Bei einem Brand in einem Innsbrucker Mehrparteienhaus sind am Freitag zwölf Personen von der Feuerwehr geborgen worden. Die acht Erwachsenen und vier Kinder waren im oberen Stockwerk in einem Raum eingeschlossen, erklärt ein Polizeisprecher. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik eingeliefert.