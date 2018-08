Wertvolle Kunst im Visier der Diebesbanden

Es ist fast genau ein Jahr her: Da nutzten dreiste Diebe die Gastfreundschaft einer betagten Dame in Bad Gastein schamlos aus. Sie gewährte der Familie - Eltern mit Kind - Unterschlupf während des Regens. Die Familie dankte es, in dem sie ein Gemälde von Thomas Ender des Gasteiner Wasserfalls mitnahm. Wert: Einige tausend Euro.