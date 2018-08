Phänomen „Beenager“: Hippe Oldies im Teenie-Look

Jeder hat sie schon einmal auf der Straße gesehen: Die Damen im besten Alter, die sich kleiden wie Teenager. Auch wenn sie die passende Figur haben und gut aussehen, passt das Outfit nicht so ganz mit dem Gesicht zusammen. Doch das ist den „Beenagern“ egal. Sie sind im besten Alter, haben schon vieles er- und durchlebt. Die Kinder sind aus dem Haus, vielleicht hat man schon eine Scheidung hinter sich. Man weiß, was man will und was man nicht.