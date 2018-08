Neuer Disco-Hit sorgt für heftige Diskussionen

Die Kommentare unter dem Video sind sehr gespalten - während einige nur auf den Beat achten, betonen andere, dass die eigentliche Bedeutung trotzdem nicht in Vergessenheit geraten sollte. Immerhin geht es hier um den Tod. „ Für die, die das noch nicht gecheckt haben, das war in den 40ern das Kampflied der Partisanen (Sozialisten), welche in Italien gegen die restlichen Truppen von Hitler und Mussolini gekämpft haben“, zeigt sich ein User schockiert.