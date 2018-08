Erster Tag der „Wiener Tragekinder“ im MQ

Nachwuchs ganz nah am Herzen

„Das Tragen von Babys ist ein richtiges Kraftpaket - Eltern können ihren Babys so Nähe und Geborgenheit geben und es gleichzeitig in seiner Entwicklung ganz natürlich fördern. Wer volle Bewegungsfreiheit mit seinem Kind haben möchte, ist mit einem Tragetuch oder einer Babytrage genau richtig beraten. So sind die Hände frei und der Nachwuchs ist da, wo er hingehört: ganz nah am Herzen“, erzählen die Veranstalterinnen Bettina Stomper-Rosam, Geschäftsführerin von Buzzidil GmbH, und Verena Tschugguel von kindsknopf GmbH.