Urlauber flüchten vor Hai aus dem Wasser

Es ist die Horrorvorstellung vieler Urlauber, die nun Wirklichkeit wurde: Ein Hai, der am Donnerstag nahe Calas de Mallorca aufgetauchte, versetzte die Besucher des Strandes in Angst und Schrecken. Dutzende Badegäste flüchteten aus dem Wasser. Die Polizei sperrte den Strandabschnitt. Wenig später stellte sich heraus: Der Blauai war todkrank und hatte sich in seichtes Gewässer verirrt. Er starb kurze Zeit darauf.