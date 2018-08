Mehrere Verletzte bei Crash auf B311

Der Mann scherte mit seinem Auto nach links aus und streifte zunächst einen entgegenkommenden Pkw einer kuwaitischen Urlauberfamilie. Und stieß im Anschluss daran in das Auto einer 59-jährigen Pinzgauerin in der Kolone. Erst nach einigen Metern konnte der 27-Jährige das Auto in einer Hofzufahrt zum Stillstand bringen.