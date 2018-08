Florianis im Einsatz: „Alarm macht keine Ferien“

Sommerpause gibt es für die heimische Feuerwehr nicht: Die Hitze und die damit verbundene Trockenheit machen selbst Kleinbrände zur großen Gefahr. „Im ganzen Land stehen immer öfter öffentliche Mistkübel in Flammen“, berichten Freiwillige. So auch in Mödling, wo Florianis zum Löscheinsatz ausrücken mussten.