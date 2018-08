Martin Van Lectro - High on Life

Man muss nicht riesig sein, um groß raus zu kommen! Das beweist Martin Koniarik (26), der unter „Martin Van Lectro“ seit drei Jahren in den Charts so richtig Gas gibt! Heute landet der Wahlwiener seinen nächsten Clou, denn die neue Single „High on Life“ stürmt die Spotify-Playlists. Der Song soll sein nächster großer Erfolg werden. Wer reinhören will, findet den Clip hier auf City4U: