Sie schwamm um den See für Schmetterlingskinder

Schwimmerin Diana Weiß umrundete Wolfgangsee! Geschafft ! Etwas mehr als 12 Stunden nach dem Start traf die Schwimmerin Diana Weiß am 31. Juli 2018 um 20,15 Uhr am Ausgangspunkt in der Berau am Wolfgangsee ein. Die letzten Meter der Rekordstrecke von 26 km waren romantisch: Unter dem Applaus zahlreicher Campinggäste und Fans schwamm die Mattighofenerin mit ihrem Team an ihrem 35. Geburtstag ins Ziel. Müde aber überglücklich. „Gewaltig ! Mir fehlen die Worte, meine Freude ist riesengroß. Mein Kopf ist wie ein Feuerwerk. Ich danke meinem Begleitteam“, war die erste Reaktion der Rekordschwimmerin im Ziel. Die Leistung der Sportlerin war großartig. 26 Kilometer um den Wolfgangsee, das waren rund 13.000 Armzüge und 4.300 Atemzüge ! Dafür gab es ein Bussi von Partner Max und anschließend ein wohlverdientes Geburtstags-Bier. Noch größer ist das Herz des sportlichen Geburtstagskindes. Diana Weiß widmete ihren Schwimm-Marathon den Schmetterlingskindern. Sämtliche Spenden, die im Rahmen dieses Rekordes eingenommen wurden, gehen zur Gänze an die Patienten Organisation DEBRA, die Schmetterlingskindern hilft.

Bild: Marion Hörmandinger