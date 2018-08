Kriteriumssieg bei der Österreich-Premiere

Marcus Burghardt feierte in Bischofshofen doppelte Premiere: erster Start bei einem Kriterium in Österreich und gleich Sieger! „Ich hatte Bischofshofen nicht am Radar. Aber Freund Eisel hat mir gesagt, dass er nicht starten kann. Ob ich will.“ Im Rennen legte es der deutsche BORA-hansgrohe-Profi darauf an, zum optimalen Zeitpunkt die richtige Gruppe zu erwischen. Was drei Runden vor Schluss gelang. „Aus der letzten Kurve bin ich nicht gut rausgekommen, hab von hinten angegriffen. Die Gerade war lang genug“, lachte Burghardt. Nachsatz: „Wegen Hinterraddefekts war ich zwei Runden draußen. Das hat auch Kraft gespart“