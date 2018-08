Hier lang: Von A nach B auf der Wiener Wiesn

Sie wollen im Zentrum des Geschehens sein? Dann ist das Gösser-Zelt, das größte Festzelt, der perfekte Ort für Sie! Das genauso festlich geschmückte Wiesbauer-Zelt ermöglicht Ihnen einen Ausblick auf das Riesenrad. Im Wojnar’s Kaiser-Zelt genießen Sie durch ein transparentes Dach die Aussicht auf den Prater, während im Zelt gleichzeitig für ausgezeichnete Stimmung gesorgt ist. Schmankerln oder österreichische Kunst und Kultur gibt es im Wiesn-Fest Dorf an den Hütten in entspannter Atmosphäre zu entdecken. Was Sie wo finden, verraten wir Ihnen hier: