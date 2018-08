Mehr Geld gibt es nicht nur für die Ortschefs

Nächster Schritt kommt 2021

Mit den Gemeindewahlen 2021 wird der nächste Änderungsschritt wirksam. Dann gibt es bei den Bürgermeistern keine Differenzierung mehr zwischen hauptamtlich und nebenamtlich, sondern nur noch einen „harmonisierten“ Bezug in Höhe des hauptberuflichen Ortschefs, der sich weiterhin nach der Gemeindegröße richten wird. Das wird weitere Mehrkosten in der Höhe von etwa 2,7 Millionen € im Jahr bedeuten - auch weil andere Funktionäre dann an diesen höheren „Einheitsbezug“ anknüpfen.