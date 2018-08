„Arm-Vagina“ ist neues Schönheitsproblem

Als Frau muss man sich ja schon für jedes Körperteil schämen, das vermeintlich nicht perfekt ist. Der neueste Schönheitsstandard übertrifft jedoch alles Vorherige. Bodyshaming 2018 betrifft: Die Stelle an der der Arm in den Torso mündet. Bei einer bestimmten Haltung ergibt sich an diesem Ort eine Falte, egal ob man dick oder dünn ist. Jede Frau hat sie. Und das ist das Problem: Die „Arm-Vagina“.