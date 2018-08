Dieses Wochenende: Mega Food-Event in Wien

Damit man in der Augusthitze genügend zu Trinken bekommt, sorgen das Cafe Mendez mit Cocktails vom aktuellen Cocktailweltmeister, Hausmairs Gaststätte mit Meinl Kaffee und Ottakringer als exklusiver Bierlieferant für zusätzliche Abwechslung. Die Veranstalter voller Vorfreude: „Natürlich darf auch musikalische Unterhaltung nicht fehlen - somit ist auch Radio 88,6 an Bord und versorgt euch mit Klängen aller Musikgenres. Damit man neben den unzähligen Kalorien gleich wieder Platz für weitere schaffen kann, findet ein Wet T-Shirt Contest der etwas anderen Art statt. Nass werden aber nur die T-Shirts der Teilnehmer, die sich in den Ring zum Wet & Wild Soccer Tournament wagen, das im Rahmen des mEAT Festivals 2018 veranstaltet wird. Gespielt wird in 4 Gruppen zu je 4 Teams, danach geht es mit K.O. Spielen weiter."