Kurvige Models feierten Show in Wiener Pub

In der Show „Curvy Supermodel“ ging es in der zweiten Folge richtig rund. Die 50 besten Modelanwärterinnen unter tausenden Bewerberinnen wurden nun eingeladen, um sich zu beweisen. Mit dabei: Natalia aus Wien und Miriam aus Brunn am Gebirge. Ob die beiden Mädels es in die nächste Runde geschafft haben? Und wie wild sie gemeinsam die Sendungsaustrahlung feierten? City4U war dabei: