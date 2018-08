Die coolsten Beachvolleyballplätze Wiens

Der älteste und wahrscheinlich bekannteste Beachvolleyballplatz Wiens befindet sich beim Georg-Danzer-Steg in der Nähe der U6-Brücke. Das Benutzen des Center Courts sowie zwei weiteren Courts ohne Tribünen ist kostenlos. Jedoch muss das Netz selbst mitbracht sowie aufgebaut werden. Doch meistens sind schon andere Spieler vor Ort, bei denen man meist mitpritschen kann. Wenn man sich nach der sportlichen Betätigung abkühlen will, kann man einfach in die Donau springen.