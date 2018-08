Alleinerziehende öfter von Armut bedroht

Die Armutsgefährdungsquote für Menschen in Alleinerzieher-Haushalten lag 2016 bei 33 Prozent, während sie im Bevölkerungsdurchschnitt 16 Prozent betrug. Darüber hinaus hatten knapp zwei Drittel der Menschen in Alleinerzieher-Haushalten (63 Prozent) nicht die finanziellen Mittel, unerwartete Ausgaben von etwa tausend Euro zu bestreiten. Das sind mehr als doppelt so viele als im Bevölkerungsdurchschnitt, wo die Quote bei 30 Prozent liegt. „Finanziell stehen Alleinerzieher nach wie vor oftmals schlechter da als Menschen, die in anderen Familienformen leben“, so der Präsident des Statistischen Bundesamts, Georg Thiel.