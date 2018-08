Pensionistin starb nach Sturz beim Beerenpflücken

Der besorgte Sohn der Frau hat am Mittwochabend die Bergrettung alarmiert. Seinen Schilderungen zufolge ist seine Mutter in der Früh noch gesehen worden, dann aber nicht mehr nach Hause gekommen. Es wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet, an der sich 23 Bergretter der Ortsstellen Radstadt, Altenmarkt, Flachau und Filzmoos sowie ein Bergrettungshund und die Freiwillige Feuerwehr Radstadt, das Rote Kreuz und die Polizei beteiligt haben. Unterstützt wurde die Suche vom Polizeihubschrauber Libelle 1.