Rausch-Ohrfeige für einen Polizisten

Eine betrunkene Salzburgerin hat am Mittwochabend einem Polizisten in Piding (Bayern) eine Ohrfeige verpasst. Die 35-Jährige hatte zuvor torkelnd mehrmals die Fahrbahn betreten. Als Polizisten die Personalien der Frau überprüften, „schlug sie hierbei unvermittelt einen Beamten mit der Hand ins Gesicht“, hieß es in einer Aussendung der Polizeiinspektion Bad Reichenhall.