Kinderpornos über Video-Chat: Haft für Salzburger

„Der Angeklagte wusste, dass es sich um die zweijährige Tochter des Deutschen handelte, und er wusste, dass sie von ihm missbraucht wird“, warf die Staatsanwältin dem Beschuldigten am ersten Prozesstag im Mai vor. Der Deutsche, der am 15. Juni 2017 vom Landgericht Lübeck bereits zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren und neun Monaten wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung verurteilt wurde, übermittelte dem Salzburger im November 2016 per Internet neun Video-und Bilddateien über den brutalen sexuellen Missbrauch. Der Salzburger habe ihn während des Chat-Verlaufs zum weiteren Missbrauch angestiftet, erklärte Fischer.