Krisentermin mit Stadtchef am Südbahnhofmarkt fix

Gestern war es ruhiger als sonst, lagen nur in aller Herrgottsfrüh einzelne Obdachlose nicht wie üblich vorm alten Pferdeeisenbahngebäude, sondern auf den Parkbänken mitten am Markt, um ihren Rausch der letzten Nacht auszuschlafen. Der Grund, warum sich tagsüber nur wenige blicken ließen, hat wohl auch mit den derzeitigen Temperaturen zu tun, nachdem der von den Personen oft stark frequentierte Platz in der prallen Sonne liegt.