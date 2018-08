Samariter auf vier Pfoten

Meine beiden Ferialpraktikanten Niklas Saurer und Florian Schneider waren mit dabei und begeistert: „Es ist unglaublich welches Strahlen die Hunde in die Augen der Menschen bringen“, so die beiden jungen Männer. Dass die Hunde den Pensionisten Glück bringen ist nicht zuletzt auch daran erkennbar, dass demente Bewohner sich nicht merken, wie ihr Zimmermitbewohner heißt, wohl aber die Namen der Hunde! „Fressnapf“ unterstützt diese wichtige Arbeit des Samariterbundes. Und vielleicht wollen Sie das auch tun? Nicht nur mit Spenden, sondern mit ihrer Zeit! Denn es werden noch Hund-Mensch Teams gesucht, die dann vom Samariterbund eine fundierte Ausbildung erhalten. Bewerbungen bitte an: info@ samariter-favoriten.at