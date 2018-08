Wachleute leeren verlorenes Börsel

Und so kam ans Licht, dass die Security-Beamten am Abend mit der Geldbörse zu diversen Tischen gegangen waren. Als das Portemonnaie samt Karten und Ausweisen dann am nächsten Tag von einem Asylwerber bei der Polizei abgegeben wurde, flog der Diebstahl auf. Ein Täter ist geständig, seine Komplizin leugnet.