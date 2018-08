41 % der Kinder wünschen sich mehr Familien-Zeit

Nach ihren Wünschen und Erwartungen an ihre Freizeit befragt, gaben 41 Prozent der Kinder an, gerne mehr Zeit mit der Familie verbringen zu wollen. „Das zeigt, dass es beim Thema Familienzeit dringenden Handlungsbedarf gibt“, so Roland Schwandner, Landesvorsitzender der Kinderfreunde Oberösterreich.