Camping als neuer Reise- und Foto-Trend

Es muss nicht immer ein All Inklusiv-Strandurlaub sein. Für viele vor allem junge Menschen heißt es jetzt in der Ferienzeit: „Back to the roots“. Zelt, Matte und Schlafsack einpacken und einfach wegfahren, um an den schönsten Orten in der Natur sein Zuhause aus Zeit aufzubauen und am Morgen den außergewöhnlichen Blick auf Seen, Bäume, Berge oder Strände genießen. Unter dem Hashtag #tent oder #Zelt lassen sich bereits zahlreiche Fotos finden, die den Blick aus dem Zelt zeigen.