Finanzen geschönt: Ex-Bürgermeister verurteilt

Am Mittwoch stand der Bärnbacher Altbürgermeister Max Kienzer in Graz vor Gericht: Er hat in seiner Amtszeit den Darlehensstand der Gemeinde um 2,5 Millionen Euro niedriger ausgewiesen, als er tatsächlich war. Zudem waren die Haftungen in der Realität um eine Million Euro höher. Das (nicht rechtskräftige) Urteil: acht Monate bedingte Haft und 18.000 Euro Geldstrafe.