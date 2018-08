„Gatsbying“: Dating-Trend, den jeder gemacht hat

Denn das ist das Ziel: Ich soll durch die Posting für meinen Schwarm sichtbar werden, ohne dass ich ihn direkt anschreibe. So bleibt einem die Schmach erspart, sollte er kein Interesse an einem haben. Wichtig ist aber, dass das Bild auch wirklich eine Bedeutung hat. Es reicht nicht aus, einfach nur eines zu posten, auf dem man gerade super aussieht. Ein gutes Beispiel: Man ist zufällig in dem Lokal, in dem man auch mit dem Schwarm mal war und eine gute Zeit hatte. Nun hat man schon länger nichts mehr von ihm gehört. Nun postet man zum Beispiel die Ortsangabe oder ein Foto der Bar in der Hoffnung, dass er darauf reagiert.