Wiener feierten bei „Tomorrowland“ in Belgien

„Einfach unbeschreiblich! Man kann es nicht beschreiben, denn es war so gigantisch alles, dass man das selbst erleben muss. Wirklich ein absoluter Wahnsinn - auf den Fotos kommt das ja bei weitem nicht so groß und gut rüber, also wir sind City4U echt dankbar, dass uns das ermöglicht wurde“, schwärmt Denise aus Wien. Sie und ihr Freund Roman waren bei dem zweiten Wochenende des Tomorrowland Festivals in Belgien.