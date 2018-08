Rad-Achse an der Alm als neue Attraktion

Entlang der Alm befinden sich im südlichen Bereich bereits die traditionellen Kopfweiden, in denen seltene Tiere nisten. Im Herbst werden auf der gesamten Strecke Kopfweiden gepflanzt.

Der Weg mündet bei der hölzernen Brücke über die Alm in eine Route, die in drei Richtungen führt: Zum Schloss, weiter über den Radweg entlang der Stadtgärtnerei zum Krauthügel und ins Zentrum sowie in den Donnenbergpark und natürlich ins Nonntal.

Das Ziel der Radwege-Planung ist es, von allen Stadtteilen so genannte „Rad-Autobahnen“ ins Zentrum zu schaffen. Beispiele dafür sind die Verbindungen aus Liefering entlang der Bahn sowie der Weg unter der Staatsbrücke.

Die Achse Almkanal führt jetzt von der „Pflegerbrücke“ in Eichet bis ins Nonntal, zwei Abschnitte nahe der Santnergasse und im Raum Berchtesgadenerstraße und Kronstädterstraße sollen noch ausgebaut werden.