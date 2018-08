Ungar schlief nach Unfall im Auto ein

Am Dienstag in der Nacht gegen 23 Uhr kam ein Ungar (20) auf der B164 in Maria Alm mit seinem Pkw in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Erst drei Stunden später wurde er von einem vorbeikommenden Fahrzeuglenker entdeckt, der die Einsatzkräfte alarmierte. Der Lenker war noch im Fahrzeug. Die Polizei stellte allerdings fest, dass er schlief und zu viel getrunken hatte.