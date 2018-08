Mit jedem Jedermann zu Tisch

Einen genauso würdigen und vor allem exklusiven Rahmen bietet nun das Hotel Sacher. „Nachdem schon zu Anna Sachers Zeiten das Hotel als Heimat vieler Künstler galt, sehen wir es als unsere Aufgabe diese Tradition fortzuführen“, betonte Alexandra Winkler, deren Lieblingsmotiv natürlich Helmuth Lohner als Jedermann ist. „Anrather ist es perfekt gelungen die private Seite von Helmuth einzufangen!“ Neben dem großen Mimen reihen sich auch Ernst Schröder, Gert Voss, Klaus Maria Brandauer und Curd Jürgens im Nobelhotel ein. Letzteren nimmt Anrathers Enkel am liebsten in Augenschein. „Das Bild strahlt so eine immense Kraft aus.“