Frühere Kronprinzessin will auf den Orts-Thron

Anfangs war der Weg für ihre neue Fraktion noch steinig. „Wir haben ja allen Parteien Wähler weggenommen“, sagt die Vize-Bürgermeisterin und fügt hinzu: „Mittlerweile ist das Verhältnis gut. Es wollen alle für die Bürger arbeiten.“ Auch zur ÖVP sei der Umgang mittlerweile „auf sachlicher Ebene sehr gut.“

Unverkennbar ist der gleiche Ansatz der früheren Kollegen in den Kernthemen - Verkehr und Kinderbetreuung. „Neben dem BORG, welches in den Ort geholt wurde, ist die Errichtung der Umfahrung das größte Highlight in meiner politischen Karriere“, sagt Kreil, der für seinen Nachfolger den weiteren Ausbau der Umfahrung als große Aufgabe sieht. „Das Ziel ist momentan klar, eine zweite Umfahrungsspange im Norden Richtung Frankenmarkt zu bauen. Da müssen wir dran bleiben, aber die Hoffnungen sind momentan nicht all zu groß“, so Winklhofer. 9000 bis 10.000 Fahrzeuge fahren täglich in diese Richtung durch den Ort. Auch beim Ausbau der Kinderbetreuung ist man sich einig. Ab dem kommenden März wird diese ausgebaut. Bei der Liste Straßwalchen könnte man sich auch die Einführung einer Form des Berndorfer Modells vorstellen. Eltern die ihre Kleinkinder Zuhause betreuen würden und dafür einen finanziellen Zuschuss bekommen. Winklhofer: „Bund und Land sollten aber schon mithelfen.“