ADAC testet Benziner: Taugt der Partikelfilter?

Ab September gilt die Abgasnorm Euro 6d-temp, für deren Einhaltung viele Hersteller in ihren Benzinern auf Otto-Partikelfilter setzen. Sechs Modelle hat der ADAC in seinem „Ecotest“ nun untersucht: BMW 218i, BMW 230i, Mercedes A 200, Volvo XC40, VW Tiguan und VW Up GTI.