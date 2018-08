Kraftwerk der Zukunft entsteht in der Steiermark

„Digitaler Zwilling“ blickt in die Zukunft

Sensoren und Messgeräte liefern in Echtzeit riesige Datenmengen über Temperaturen, Umdrehungen usw. Es entsteht ein „digitaler Zwilling“, mit dem man in die Zukunft blicken und notwendige Revisionen und Reparaturen frühzeitig erkennen kann. Das Kraftwerk soll seltener und kürzer stillstehen. Natürlich kommen auch Virtual-Reality-Brillen zum Einsatz. Ende 2019 wird Bilanz gezogen.