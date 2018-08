Die schönsten Badeplätze für Vierbeiner in Wien

Auch der 2. Bezirk hat ein Herz für Hunde. Genauer gesagt der Abschnitt des Heustadlwassers in der Prater Allee. Komplett naturbelassen fühlen sich Mensch und Tier dort pudelwohl. Beim Heustadlwasser handelt es sich um einen abgetrennten Altarm der Donau. Es fließt auf einer Länge von zwei Kilometern, also findet man immer ein Plätzchen an dem nicht so viel los ist. Flache Zugänge ins Wasser in Form von Sandbuchten lassen sich einige finden.