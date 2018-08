„La Chona“-Challenge: Die Steigerung der Dummheit

Einfach nur neben einem Auto herzutanzen, wie in Drake‘s „In My Feelings/Do You Love Me“-Challenge war den Südamerikanern anscheinend zu langweilig. Denn sie schnappten sich die Idee, tauschten jedoch das Lied aus und erhöhten die Gefahr. Bei der „La Chona“-Challenge, die gerade in ganz Lateinamerika boomt, ist die Aufgabe, als Lenker aus dem fahrenden Auto zu steigen, daneben herzutanzen während niemand es steuert um dann wieder einzusteigen.