48 neue Polizisten für Salzburg

„Ich wünsche allen viel Erfolg für die weitere polizeiliche Laufbahn und Karriere. Mein Dank richtet sich an dieser Stelle auch an alle Polizistinnen und Polizisten für ihren Einsatz für unser Land“, betonte Landesrat Stefan Schnöll in Vertretung des Landeshauptmannes. Schnöll gratulierte gestern den jungen Absolventen zum Jahrgangsabschluss in der Polizeidirektion Salzburg. In mehr als 2.600 Stunden werden die angehenden Polizisten in Theorie und Praxis geschult. Von Schießübungen und Festnahmen bis hin zu Verkehrsregeln und Kriminalistik. Die Grundausbildung dauert zwei Jahre.