Der Wert der Erinnerungen

Nervenkitzel in der Höhe

In anderen Fällen ist es die besondere Höhe, die Erlebnisgeschenke zu einer so besonderen Erfahrung macht. Das eine oder andere Mal soll dadurch ein Nervenkitzel erzeugt werden, der den besonderen Moment tief in das Gedächtnis einbrennt. In einfacher Form ist dies bereits bei einem Bungee-Sprung zu vernehmen, der aktuell immer mehr an Beliebtheit gewinnt. Ein solches Geschenk sollte natürlich nur dann in Betracht gezogen werden, wenn der Beschenkte aller Voraussicht nach den Mut besitzt, um sich überhaupt auf die Aktivität einlassen zu können, was natürlich keine Selbstverständlichkeit darstellt.



Auf der anderen Seite finden auch Fallschirmsprünge in diesen Tagen eine breite Zielgruppe. Allein aufgrund der Tatsache, dass der lange freie Fall unseren natürlichen Instinkten überhaupt nicht entspricht, macht den Sprung zu einem gänzlich besonderen Moment. Oft bleibt den Beschenkten deshalb der ganze Tag mit jeder einzelnen Minute fest in Erinnerung. Um die hohe Sicherheit stets gewährleisten zu können, wird der Sprung natürlich nur in Kombination mit einem erfahrenen Fallschirmspringer durchgeführt. Am Boden gibt es zudem eine längere Einweisung für die Teilnehmer, bei der sie unter anderem lernen, wie sie sich in der Luft während des Sprungs zu verhalten haben.