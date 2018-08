Mail von Chefin war fingiert: Geld an Betrüger

Dem Auftrag ihrer Chefin, der via Mail einging, folgte eine Buchhalterin (56) aus Salzburg. In dem Schreiben hieß es, sie solle einen Geldbetrag an ein Konto in England überweisen - die Frau erledigte den Vorgang prompt. Erst am Montag fiel auf, dass die E-Mail fingiert war. Die Überweisung war nicht mehr zu sperren.