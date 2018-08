Gasflasche in Flammen: Cobra verhindert Detonation

Cobra-Beamte nahmen Gasflasche ins Visier

Die Spezialeinheit Cobra wurde - wie in so einem Fall üblich - ebenfalls alarmiert. Während per Wasserwerfer die brennende Gasflasche heruntergekühlt wurde, nahmen die Experten der Sondereinheit den in Flammen stehenden Gasbehälter ins Visier - und zwar im buchstäblichen Sinne. So positionierte sich etwa einer der Schützen auf dem Dach des Feuerwehrautos, um bessere Sicht auf die brennende Gasflasche zu erhalten. Mehrmals schossen die Einsatzkräfte mit Spezialmunition auf das Behältnis. Dabei kam es zu mehreren kleinen Explosionen, „welche sowohl von den Schüssen als auch vom sich plötzlich entzündenden Gas" herrührten, so die Feuerwehr.