Der Slip Skirt ist das sexy Must-have des Sommers

Slip Skirt ist einfach nur das moderne Wort für den guten, alten Seidenrock, der vor allem in den 1990er-Jahren seine Glanzzeit hatte. Doch wie sie oft in der Mode, kommt das totgeglaubte Teil nun umso schicker von den Totgesagten zurück. Die Styling-Optionen für den Seidenrock sind unendlich. Sogar ein Strickpulli sieht dazu gut aus. Ein klares Zeichen, dass dieser Trend bis in den Herbst hineinreichen wird.