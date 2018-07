„Der erste Schuss ging nach hinten los“

Dass Anif nach dem Umbau nicht nahtlos an die vergangene Meistersaison würde anknüpfen können, war Coach Hofer klar. Das 1:5-Debakel in Dornbirn erwischte seine Truppe trotzdem eiskalt - mit einer Niederlage war Anif unter Hofer zuletzt 2007 in die Westliga gestartet. Für die Spieler heißt es nun erst einmal die Wunden lecken, für Hofer die Taktik neu überarbeiten.